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Пандемия коронавируса нового типа

В Вашингтоне заявили, что власти США пересматривают все аспекты взаимодействия с ВОЗ

В Госдепе отметили, что США не требуют, чтобы всемирная организация вернула какие-либо уже выплаченные Вашингтоном средства, однако все новые платежи пока приостановлены

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов пересматривают все аспекты взаимодействия со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в том числе в вопросах научного сотрудничества. Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов в Госдепартаменте директор Агентства США по международному развитию (USAID) Джон Барса.

Ему был задан вопрос, будет ли заморожено также и научное сотрудничество, в том числе работа американских экспертов в ВОЗ. "Мы не можем сказать вам, какие решения будут приняты по итогам нашей оценки. Но в ходе этой оценки в течение 60-90 дней, о чем объявил президент, мы будем рассматривать все аспекты взаимодействия с ВОЗ", - сказал он. "Так что некоторые вопросы, которые вы задаете, мы сами будем задавать себе в период приостановки", - добавил Барса.

В свою очередь директор отдела ресурсов иностранного содействия Госдепартамента США Джеймс Ричардсон отметил, что США не требуют, чтобы всемирная организация вернула какие-либо уже выплаченные Вашингтоном средства, однако все новые платежи пока приостановлены. "Мы делаем перерыв в новом финансировании. Деньги, которые уже были отданы ВОЗ, не будут забирать назад", - подчеркнул он.

14 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса". В предшествующие дни глава вашингтонской администрации несколько раз критиковал работу организации.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана ВОЗ пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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