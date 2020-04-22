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Пандемия коронавируса нового типа

Врач госпиталя для ветеранов войн умер из-за коронавируса в больнице в Коммунарке

В департаменте здравоохранения столицы отметили, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция с развитием тяжелой двусторонней пневмонии

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Врач госпиталя для ветеранов войн умер в больнице в Коммунарке, у него было подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

"У врача Госпиталя для ветеранов войн №3 действительно была выявлена коронавирусная инфекция. Он незамедлительно был переведен на лечение в больницу в Коммунарке. К сожалению, 20 апреля он скончался. Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция с развитием тяжелой двусторонней пневмонии. Департамент здравоохранения выражает родным и близким врача, а также его коллегам глубокие соболезнования", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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