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В Северной Осетии арестовали еще 23 участников незаконного митинга

Они будут находиться под арестом от трех до 15 суток

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 апреля. /ТАСС/. Суд в Северной Осетии назначил административные аресты еще 23 участникам несанкционированного митинга. Об этом сообщили в среду журналистам в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

"На данный момент вынесены решения еще по 23 делам об административных нарушениях. В зависимости от совершенного противоправного деяния, наложены административные наказания в виде административного ареста на срок от трех до пятнадцати суток", - говорится в сообщении.

Дела рассматриваются по ч. 1 статьи 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии РФ в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей"); а также по статье 20.2.2 "(Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").

Всего на сегодняшний день вынесено 46 решений об административных нарушениях.

В понедельник у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. Глава республики, а также руководство администрации и депутаты вышли к собравшимся на площади, позже было принято решение создать инициативную группу из числа активистов. В администрации заверили, что жителям республики, в частности, тем, кто остался в период пандемии без работы, оказывается и будет оказана необходимая помощь, первые выплаты уже начались. На митинге пострадали 13 силовиков, возбуждено уголовное дело.

В Северной Осетии зафиксировано 242 случая заражения новым коронавирусом, двое пациентов умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 132 человека.

Теги
РоссияСеверная Осетия
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