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Подавать иски в суд можно будет через МФЦ

Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев отметил, что в двух регионах России уже появилась такая возможность, прорабатывается ее появление еще в пяти регионах

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Многофункциональные центры получат возможность оказывать услугу по подаче документов в суд. Об этом сообщил в интервью "Российской газете" генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде РФ Александр Гусев.

По его словам, в двух регионах России уже появилась такая возможность, прорабатывается ее появление еще в пяти регионах. "В марте этого года в пилотном режиме организовано взаимодействие судов с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации для реализации возможности подачи документов в суд и получения документов из суда посредством многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг", - сообщил Гусев.

Кроме того, в качестве дополнительного механизма для электронного взаимодействия граждан с судами в ближайшее время предполагается вывод соответствующих сервисов на Единый портал государственных и муниципальных услуг и его интеграция с электронной системой российских судов ГАС "Правосудие". По словам Гусева, в перспективе появится возможность обратиться в суд через портал госуслуг.

По его словам, электронные сервисы взаимодействия с судебной системой получили популярность среди граждан и представителей юридических лиц. "Об их востребованности свидетельствует тот факт, что количество подаваемых в суды электронных документов ежеквартально возрастает на 30-40 процентов", - заметил Александр Гусев. Так, в 2017 году в федеральные суды общей юрисдикции в электронном виде поступило 280 тыс. исков и иных документов, в 2018 году - почти 700 тыс., в 2019 году - свыше миллиона. Суды общей юрисдикции уже обошли арбитражные суды, где электронная подача документов начала развиваться гораздо раньше: в 2018 году в арбитражные суды было подано чуть менее 400 тыс. документов в электронном виде, в 2019 году - почти полмиллиона.

Гусев отметил, что за время функционирования электронных сервисов системы ГАС "Правосудие" создано свыше 2,27 млн электронных личных кабинетов участников судопроизводства, через которые можно дистанционно подавать процессуальные документы.

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