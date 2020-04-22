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Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ призвала страны аккуратно подходить к открытию границ после пандемии

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что начать нужно с местного и регионального уровней

ЖЕНЕВА, 22 апреля. /ТАСС/. Все страны должны очень аккуратно подходить к открытию границ после того, как вспышка коронавируса пойдет на спад. Об этом заявил в среду директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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По его словам, "необходимо задуматься, как будет восстановлено сообщение между странами". "Эта проблема будет приобретать все больший масштаб, - отметил эксперт. - И тут необходимо действовать очень аккуратно. Наверное, сначала на местном и региональном уровнях".

"Необходимо должным образом оценить риски и меры реагирования, - подчеркнул Райан. - Работа в этом направлении уже ведется".

Это же относится и к открытию границ на глобальном уровне, добавил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Этот процесс, заметил он, также должен сопровождаться оценкой рисков и созданием новых норм.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли.

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Пандемия коронавируса нового типа
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