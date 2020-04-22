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Пандемия коронавируса нового типа

Больницу во Владимире, где нашли просроченные ИВЛ, дополнительно оснастят 10 аппаратами

Медучреждение уже оборудовали 33 аппаратами искусственной вентиляции легких

ВЛАДИМИР, 22 апреля. /ТАСС/. Специализированное отделение городской больницы №6 Владимира, куда поставили 50 просроченных аппаратов ИВЛ, оснастили 33 исправными аппаратами, в ближайшее время ожидается поставка еще 10 штук. Об этом ТАСС в среду сообщил директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалев.

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22 апреля СК РФ возбудил уголовное дело по факту поставки в горбольницу №6 Владимира 50 аппаратов ИВЛ с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации. Ранее, 17 апреля, в ходе совещания по вопросу строительства и перепрофилирования медицинских центров министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что власти Владимирской области должны усилить меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. А президент РФ Владимир Путин поручил властям региона работать активнее и быстрее.

"Сейчас отделение оборудовано 33 аппаратами ИВЛ, которые позволяют проводить инвазивную и неинвазивную вентиляцию. По оборудованию будем усиливать больницу и дальше. Необходимо усилить ее аппаратами ИВЛ, которые используются для неинвазивной вентиляции. Мы планируем туда поставить еще минимум порядка 10 аппаратов таких аппаратов", - уточнил Алексей Мозалев, отметив, что неисправные 50 аппаратов вывезли из больницы.

Глава департамента отметил, что сейчас в отделении проходят лечение более 20 пациентов, в том числе, с подтвержденным коронавирусом. Ни один из них не нуждается в подключении к ИВЛ.

Работа по созданию специализированного инфекционного отделения для лечения больных с коронавирусной инфекцией на базе горбольницы №6 во Владимире началась в середине марта, на переоборудование больницы было направлено 28,3 млн рублей. Отделение рассчитано на 154 койки, около половины из них оснащены кислородом, 33 - аппаратами искусственной вентиляции легких.

"Мы еще в феврале провели аудит всех имеющихся аппаратов, составили план по распределению. В больнице №6 пять аппаратов было своих, оставшиеся 28 аппаратов - это аппараты, которые мы направили туда из других больниц", - добавил собеседник агентства, уточнив, что сейчас власти работают над усилением кадрового потенциала, врачи проходят обучение, закупаются средства индивидуальной защиты и дезинфекции, лекарства.

Дело о просроченных аппаратах ИВЛ

В среду Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ ("Сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере") по факту поставки в больницу № 6 города Владимира для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией 50 аппаратов ИВЛ, срок хранения которых для использования в медучреждениях истек 15 лет назад. Как пояснили ТАСС в департаменте здравоохранения Владимирской области, оборудование было передано в качестве спонсорской помощи для нужд региона.

Всего в регионе зарегистрировано 293 случая коронавируса, это 24-й показатель в стране по числу зараженных новой коронавирусной инфекцией, зарегистрировано 5 летальных исходов. По данным департамента здравоохранения, три пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Теги
РоссияВладимирская областьПандемия коронавируса нового типа
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