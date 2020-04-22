Первый пациент с коронавирусом умер в ДНР

ДОНЕЦК, 22 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Донецкой народной республики в среду сообщило о первом летальном случае среди пациентов, у которых выявлен коронавирус.

"В ДНР зарегистрирован первый летальный случай в результате COVID-19. 60-летний пациент поступил в учреждение здравоохранения в тяжелом состоянии с первоначальным диагнозом пневмония. В ходе лечения был произведен забор биоматериала для исследования на коронавирусную инфекцию, к сожалению, пациента спасти не удалось", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего в республике выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, два человека выздоровели. Первый случай заражения коронавирусом в ДНР зафиксирован 31 марта. Далее в течение недели прибавлялось еще по 1-2 зараженных, с 9 апреля ежедневно выявляли по 4-6 новых инфицированных, с 17 по 22 апреля зафиксирован 31 новый случай.

С 14 марта в ДНР действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Глава ДНР Денис Пушилин распорядился ограничить выезд граждан республики в РФ. Все лица, въезжающие в республику, обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. Кроме того, в республике запрещены развлекательные, культурные и спортивные мероприятия, граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции.