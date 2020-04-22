Более 20 регионов внедрят федеральную платформу для цифровых пропусков

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Федеральную платформу, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, внедрят в 21 субъекте РФ. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи.

"Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков предусматривает для работодателей, осуществляющих свою деятельность в условиях введенных ограничений, возможность подачи через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. По итогам проведения 21 апреля в Минкомсвязи совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков", - говорится в сообщении.

В Минкомсвязи пояснили, что после проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.

При этом граждане, зарегистрированные на портале госуслуг, для получения разовых пропусков могут воспользоваться мобильным приложением "Госуслуги.Стопкороновирус". В нем можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время. Для проверки пропусков используется специализированное мобильное приложение, сам пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе дополнительно подключатся семь регионов Центрального федерального округа - Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Также со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Пилот приложения в Московской области

По итогам тестирования приложения Минкомсвязи в Московской области с 13 апреля 2020 года было оформлено более 900 тыс. постоянных цифровых пропусков, ежедневно выдается около 400 тыс. штук. "Отработаны технологии взаимодействия с системой цифровых пропусков города Москвы. Сотрудники полиции Москвы и Московской области имеют возможность чтения QR-кодов жителей обоих регионов", - рассказали в министерстве.

Данные о номерах транспортных средств и номерах транспортных карт, используемых в цифровых пропусках жителей Московской области, обрабатываются на платформе портала госуслуг и оперативно передаются в правительство Москвы.