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Иностранцы до 15 июня смогут работать в Москве без патента

До этого периода также отменяется ежемесячная оплата за уже выданные патенты
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Иностранцы с 15 марта по 15 июня текущего года могут работать в Москве без патента на трудовую деятельность, также отменяется ежемесячная оплата за уже выданные патенты из-за ситуации с коронавирусом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации и не имеющие разрешение на работу или патента, вне зависимости от цели въезда в период с 15 марта 2020 г. по 15 июня 2020 г. могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов", - сказали в пресс-службе.

В главке также добавили, что "в обозначенный период обращаться для продления сроков действия разрешений на работу и патентов, а также производить оплату авансового платежа по налогу на доходы физических лиц иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность на основании патента, не требуется".

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Россия
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