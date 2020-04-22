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Пандемия коронавируса нового типа

Глава ВОЗ: американская помощь здравоохранению в мире важна для безопасности самих США

ЖЕНЕВА, 22 апреля. /ТАСС/. Финансовая поддержка Соединенными Штатами здравоохранения в других странах важна для самих США, поскольку способствуют укреплению их безопасности. Такие пояснения дал в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, отвечая на вопрос о последствиях приостановки американской финансовой поддержки, о которой объявил президент Дональд Трамп.

"США поддерживали ВОЗ. Это донор номер один, и мы это ценим", - сказал глава организации. Он отметил большое значение вложения США в здравоохранение в других государствах. Вместе с тем, как подчеркнул гендиректор ВОЗ, "для США очень важны инвестиции в другие страны, чтобы оставаться в безопасности".

Теги
СШАТрамп, ДональдТедрос Аданом ГебрейесусПандемия коронавируса нового типа
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