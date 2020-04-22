Захарова: российские ведомства ведут работу по организации вывоза россиян из Камбоджи

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Вывоз граждан РФ из Камбоджи готовится всеми задействованными в процессе возвращения россиян на родину ведомствами, в том числе МИД России. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью журналисту Михаилу Зыгарю, которое прошло в формате прямого эфира в Instagram.

"Занимаемся Камбоджей. Это вопрос не только министерства иностранных дел. Вся информация есть, этим занимаются", - сказала она.

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте госуслуг, оператором которого является Минкомсвязь. Для вывозных рейсов сейчас действует принцип "одна страна вылета — один город прилета".