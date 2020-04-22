Число зараженных COVID-19 в Подмосковье достигло почти 6,6 тыс.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Московской области увеличилась за сутки на 631 и достигло почти 6,6 тыс. человек. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

"631 случай заболевания коронавирусом выявлен в Подмосковье за сутки. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 6 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 56 человек. Выздоровели и выписались 186 человек", - сообщили в оперштабе.