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Пандемия коронавируса нового типа
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Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 21,3 тыс.

Генеральный директор Главного управления здравоохранения страны Жером Саломон также подчеркнул, что во Франции наблюдается снижение количества пациентов, находящихся в больницах

ПАРИЖ, 22 апреля. /ТАСС/. Количество умерших после заражения коронавирусом во Франции с начала эпидемии достигло 21 340 человек. Об этом сообщил в среду на брифинге генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

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"В больницах с начала эпидемии скончались 13 236 человек, 80% из них - люди старше 75 лет, количество смертей в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях составило 8 104 человека, всего с начала эпидемии во Франции скончались 21 340 человек", - отметил он. Таким образом, за 24 часа во Франции скончались 544 человека.

Саломон также сообщил, что за сутки было госпитализировано 1 619 человек, в больницах находятся 29 741 пациент, из которых 5 218 - в реанимации. Он подчеркнул, что в стране наблюдается снижение количества пациентов, находящихся в больницах.

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ФранцияПандемия коронавируса нового типа
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