Отделение онкодиспансера в Петербурге открылось после карантина по коронавирусу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Отделение химиотерапии Городского клинического онкологического диспансера открылось после карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Пациенты и сотрудники получили отрицательные тесты на заражение инфекцией, сообщила в среду пресс-служба учреждения.

"Сегодня отделение химиотерапии Городского клинического онкологического диспансера открылось после пятидневного карантина. Принятые вовремя меры по нераспространению коронавирусной инфекции дали благотворные результаты. Ни один из 52 тестов на коронавирус не подтвердился, здоров весь медицинский персонал отделения. 43 пациента выписаны сегодня домой после проведенного курса химиотерапии в бодром расположении духа", - говорится в сообщении.

Отделение закрывалось на карантин из-за сотрудницы, которая, возможно, контактировала с носителем коронавирусной инфекции. Женщина работает делопроизводителем, непосредственно с пациентами не контактировала. Ее перевели на удаленный режим работы. В учреждении пояснили, что она не является медицинским работником, непосредственные контакты с пациентами не входят в ее обязанности.

На карантине находится также хирургическое отделение диспансера из-за коронавируса у одной из пациенток. В изоляции - около 25 пациентов и 13 медиков.

Ранее также из-за коронавируса закрылись на карантин роддома №10 и №17, детское отделение Петербургского городского онкологического центра, Клиника Пирогова СПбГУ, НМИЦ ТО имени Вредена, отделение городской больницы №38 им. Семашко, а также общежитие Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, случаи заражения коронавирусом зафиксировали также в пансионате для пожилых и психоневрологическом интернате.

По последним данным, в Петербурге выявлено 2267 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, которые превышают среднероссийский показатель числа зараженных - 32,1 на 100 тыс. жителей. Всего в городе выздоровело после заражения коронавирусом 327 человек, умерли 14.