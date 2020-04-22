Полиция Украины возбудила дело из-за призыва мэра Ивано-Франковска вывезти цыган из города

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело из-за поручения мэра Ивано-Франковска принудительно вывезти цыган (рома) из города в Закарпатскую область. Об этом в среду сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"По факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске Нацполицией открыто уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии"). Позиция городского главы недопустима! Национальная полиция - не карательная машина, господин мэр", - написал он в Twitter.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков поручил вывезти цыган рома из города в Закарпатскую область. После того как 12 человек отказались ехать, мэр настаивал на том, чтобы полиция вывезла их принудительно.