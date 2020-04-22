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75-летие Победы

Ветеранам Великой Отечественной войны в штате Массачусетс передали юбилейные медали

В Генеральном консульстве России в Нью-Йорке отметили, что торжественную церемонию вручения медалей 80 членам ассоциации организуют, как только будут отменены санитарные ограничения

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." переданы в среду активистам Массачусетской ассоциации ветеранов Второй мировой войны, выходцев из СССР. Как сообщили корреспонденту ТАСС в Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке, торжественная церемония вручения медалей 80 членам ассоциации будет организована, как только будут отменены санитарные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

"Мы преклоняемся перед всеми защитниками Отечества, разгромившими нацизм, помним и свято чтим доблесть солдат Победы, - заявил генеральный консул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников, обращаясь к президенту ассоциации Якову Эльнеру. - Подвиг, совершенный ветеранами, нельзя и невозможно забыть. Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять Победу, которая была, остается и будет оставаться одной на всех".

Со своей стороны Яков Эльнер, кавалер 28 боевых наград, встретивший День Победы в Праге, выразил признательность за поздравления. "Услышать слова с Родины и ощутить, что тебя помнят и благодарят за то, что сделал, всегда приятно, за это я хотел бы сказать большое спасибо, - сказал он. - Ваши добрые и теплые пожелания прямым путем доходят до сердца - от них становится радостнее жить, кажется, что даже молодеешь. Этим я обязательно хотел бы поделиться со всеми ветеранами, проживающими ныне в американском штате Массачусетс".

Ранее Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщило, что, несмотря на кризис, обусловленный широким распространением коронавирусной инфекции, юбилейные медали и удостоверения к ним уже переданы активистам Американской ассоциации инвалидов и ветеранов Второй мировой войны из бывшего СССР, Чикагской ассоциации Второй мировой войны, объединяющей ветеранов из республик бывшего СССР, Обществу блокадников Ленинграда в Нью-Йорке.

Теги
СШАРоссия75-летие Победы
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