Центр обучения талантливых школьников откроют в крупнейшем вузе Северного Кавказа

СТАВРОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет откроет специализированный учебный научный центр для талантливых школьников. В первый набор попадут 50 десятиклассников, сообщили журналистам в среду в пресс-центре вуза.

"Вуз открывает для школьников специализированный учебный научный центр. Учиться здесь смогут талантливые старшеклассники. В этом учебном году вуз примет на обучение 50 талантливых десятиклассников со всего Ставрополья", - говорится в сообщении.

На базе центра школьники смогут углубленно изучать программу и проводить научные исследования. "Это платформа для будущих молодых исследователей, которых очень ждут в отечественной науке. Школьники здесь будут изучать материал вузовского уровня. Им будут предлагать задания, которые учат думать, анализировать и размышлять, экспериментировать, пробовать и находить новые, нестандартные решения, а не действовать по шаблону", - цитирует пресс-служба врио ректора Дмитрия Беспалова.

Занятия будут проходить в одном из учебных корпусов вуза в Ставрополе. Старшеклассникам предоставят доступ к университетской библиотеке, столовым, бассейну, спортивным залам, медцентру. Иногородних школьников обеспечат местами в общежитии. Расходы на обучение, проживание и питание талантливых детей вуз полностью возьмет на себя.

"Для нас очень важно, чтобы к нам пришли мотивированные, целеустремленные старшеклассники, увлеченные наукой. Они будут работать над собственными проектами, общаться с опытными наставниками и такими же увлеченными сверстниками. Надеемся, что в будущем выпускники нашего центра свяжут жизнь с наукой и внесут свой вклад в развитие нашего региона и страны", - приводят в сообщении слова советника проректора СКФУ Надежды Палиевой.

В центре будут открыты два профильных класса: физико-математический и биолого-химический. Набор пройдет на конкурсной основе. При поступлении будет учитываться успеваемость школьника, достижения в олимпиадах и конкурсах. В зависимости от эпидемиологической обстановки прием заявлений на зачисление планируется начать в середине июня 2020 года.