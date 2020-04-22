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В Бразилии зарегистрировали первый в стране фармакологический препарат на основе марихуаны

Приобрести его можно будет только по специальному рецепту, срок действия которого не может превышать 60 дней

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 апреля. /ТАСС/. Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) зарегистрировало первый в стране фармакологический препарат на основе марихуаны. Соответствующий документ опубликован в официальной печати в среду.

Лицензию на производство и продажу каннабидиола получила местная фирма Prati-Donaduzzi из штата Парана на юге страны. Дата предположительного появления препарата в аптеках пока неизвестна.

Согласно утвержденному в декабре прошлого года регулятором распоряжению, приобрести продукцию с содержанием психоактивного тетрагидроканнабинола не более 0,2% можно будет только по специальному рецепту, срок действия которого не может превышать 60 дней. При этом, назначая его, врач должен убедиться в отсутствии альтернатив такому лечению.

Каннабидиол - содержащееся в конопле соединение, не обладающее психоактивным эффектом. Его использование в медицине продолжает оставаться предметом многочисленных исследований. Согласно некоторым из них, вещество обладает антиконвульсивным и успокаивающим действием, может иметь антиоксидантные и противовоспалительные свойства. В США разрешен для лечения эпилепсии. В ряде стран используется для снятия болей и мышечных спазмов при рассеянном склерозе.

Как уточнили в ведомстве, процесс регистрации препарата занял 42 дня.

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