СМИ: ответственный за снос памятника Коневу пражский политик получил охрану полиции

ПРАГА, 22 апреля. /ТАСС/. Полиция предоставила охрану старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу в связи с возникшей угрозой для его безопасности после недавнего демонтажа установленного на территории района памятника Маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом сообщил в среду чешский еженедельник RESPEKT.

Полицейская охрана появилась также у мэра Праги Зденека Гржиба и старосты столичного района Прага-Ржепорые Павела Новотного, продвигающего установку памятной доски власовцам. Коларжу, согласно изданию, охрана предоставлена повторно.

Памятник Коневу был снесен 3 апреля по решению властей района Прага-6. Администрация президента Чехии Милоша Земана резко осудила действия муниципалитета, а бывший глава государства Вацлав Клаус охарактеризовал их как "наглость и трусость, степень которых трудно поддается измерению". Возмущение демонтажом монумента выразили чешские ветераны, общественные деятели и гражданские активисты.

Президент РФ Владимир Путин 7 апреля подписал федеральный закон, который позволяет привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите отечества. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично).

Памятник маршалу, как утверждают представители властей района Прага-6, в будущем планируется установить в Музее ХХ века. Средства на его создание готова выделить мэрия Праги. Однако пока нет ответа на вопрос, что это будет за музей и когда он возникнет. Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором на площади Интербригады и был установлен памятник. Решение о переносе монумента было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года.

Войска 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев, очистили Прагу от нацистов 9 мая 1945 года. Памятник был установлен в знак благодарности советскому военачальнику в 1980 году.