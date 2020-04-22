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Пандемия коронавируса нового типа

Садовничий: разрабатываемая в МГУ вакцина от коронавируса включена в число приоритетных

При этом ректор университета отметил, что разработка МГУ - фундаментальная, и еще не является вакциной

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Прототип будущей вакцины от коронавируса на основе вируса табачной мозаики, разрабатываемый в МГУ им. Ломоносова, включен Минздравом РФ в число перспективных разработок. Об этом сообщил в среду в ходе онлайн-дискуссии проекта "Диалоги о настоящем и будущем" МГУ ректор университета Виктор Садовничий.

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В марте стало известно, что учеными МГУ создана технология получения сферических частиц на основе безвредного для человека вируса табачной мозаики. При этом поверхность такой частицы может "приклеить" любой белок, в том числе и белок вируса SARS-COV-2, который и вызвал пандемию COVID-19. Созданные частицы являются иммуногенными и вызывают сильный ответ в организме человека без применения дополнительных веществ, используемых при разработке других вакцин. Наконец, частицы на основе вируса табачной мозаики являются полностью биоразлагаемыми и после выполнения своей функции выведутся из организма.

"Мы направили данный проект, более или менее законченное исследование прототипа, вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением рассмотреть и взять в базу данных разрабатываемых вакцин. Я получил ответ Минздрава РФ, что данное предложение включено в состав тех кандидатур, которые будут поддерживать на уровне правительства или Роспотребнадзора для возможной дальнейшей разработки вакцины", - сказал Садовничий.

По его словам, разработка МГУ - фундаментальная, и еще не является вакциной, но "будем надеяться, что это тоже один из подходов, который связан с прямыми исследованиями вируса".

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаМурашко, Михаил АльбертовичРоссияСадовничий, Виктор АнтоновичПандемия коронавируса нового типа
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