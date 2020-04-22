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Пандемия коронавируса нового типа

Вертолеты Ми-8 предложили использовать в Самаре для контроля режима самоизоляции

В регионе зарегистрировано 115 случаев заражения коронавирусом

САМАРА, 22 апреля. /ТАСС/. Вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты предложили использовать в Самарской области для контроля режима самоизоляции в условиях. Об их готовности заявил в среду во время заседания оперативного штаба в Самаре начальник Управления федеральной службы войск национальной гвардии России по Самарской области Александр Эсауленко.

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В Самарской области 30 марта ввели режим самоизоляции для всех граждан, он действует до 30 апреля. Выходить из дома разрешается только в случае, если необходима медицинская помощь, для выгула домашних животных и за покупками товаров первой необходимости. Введены справки, которые обязан выдать работодатель для работающих граждан в компаниях, продолжающих свою деятельность.

"В связи с тем, что ограничительные мероприятия еще будут продолжаться некоторое время и с учетом предстоящих майских праздников Эсауленко предложил рассмотреть возможность использовать при контроле за соблюдением режима самоизоляции беспилотники и вертолеты МИ-8", - говорится в сообщении областного правительства.

По данным пресс-службы, вопрос об использовании летательных аппаратов в настоящее время прорабатывается.

За прошедшие сутки сотрудники полиции составили в регионе 116 протоколов в отношении граждан, нарушающих режим самоизоляции.

В Самарской области на данный момент зарегистрировано 115 случаев заражения коронавирусом. Из них по выздоровлении выписано 19 человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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