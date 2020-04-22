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Пандемия коронавируса нового типа
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ФМБА: выводы об эффективности "Мефлохина" при лечении COVID-19 будут сделаны до 20 мая

Согласно исследованиям, проведенным ФМБА совместно с НИИ микробиологии Минобороны, было доказано, что этот препарат полностью блокировал развитие цитопатического действия коронавируса нового типа

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России исследует эффективность и безопасность применения противомалярийного препарата "Мефлохин" для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Результаты будут представлены до 20 мая, сообщается в среду на сайте ФМБА.

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"Достоверные выводы об эффективности и безопасности применения препарата "Мефлохин" у пациентов с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 будут сделаны ФМБА России по окончании клинического исследования и тщательного статистического анализа материала - до 20 мая 2020 года", - говорится в сообщении. 

Согласно исследованиям, проведенным ФМБА совместно с НИИ микробиологии Министерства обороны РФ, было доказано, что препарат "Мефлохин" полностью блокировал развитие цитопатического действия коронавируса нового типа в концентрации 2 мкг/мл. Предварительные результаты применения лекарства 347 пациентами также показали, что у 78% со средне-тяжелым течением болезни отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани. Кроме того, на 5-7 день лечения тест на коронавирус уже дает отрицательный результат.

"У всех пациентов отмечена удовлетворительная переносимость препарата "Мефлохин". Серьезных нежелательных явлений, а также нежелательных явлений со стороны органов зрения и ЦНС не зарегистрировано", - добавили в агентстве.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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