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В США выявили уязвимые для хакеров недоработки в программном обеспечении Apple

Специалисты фирмы ZecOps отметили, что речь идет о недоработках в почтовом приложении, которые, предположительно, имеются с сентября 2012 года

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Американская фирма ZecOps, работающая в сфере кибербезопасности, выявила в программном обеспечении смартфонов iPhone и планшетов iPad корпорации Apple уязвимости, которые в течение нескольких лет могли позволять хакерам похищать информацию с устройств. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении компании.

Как отметили специалисты ZecOps, речь идет о недоработках в почтовом приложении Apple, которые, предположительно, имеются с сентября 2012 года. Сотрудники фирмы выявили несколько кибератак, которые были осуществлены путем использования указанных уязвимостей. Первая из них имела место в январе 2018 года. В ZecOps допустили, что аналогичные атаки могли осуществляться и ранее.

В заявлении уточняется, что хакеры могут отправить пользователю электронное письмо со специальным вложением. Это вызывает краткосрочный сбой в работе операционной системы iPhone или iPad. Киберпреступники могут воспользоваться этим для похищения различных данных, в том числе фотографий или сведений о контактах пользователя.

В ZecOps полагают, что хакеры с помощью указанных уязвимостей, в частности, пытались похитить данные у ряда людей в Северной Америке. Кроме того, атакам подверглись люди в Японии, Саудовской Аравии, Израиле, Германии и других странах. Был ли им нанесен какой-либо ущерб, не уточняется.

Представители компании пояснили, что ранее оповестили Apple о наличии указанных уязвимостей. Они уже частично устранены.

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