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Пандемия коронавируса нового типа
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В подмосковной клинике 60 сотрудников заражены коронавирусной инфекцией

Речь идет о Люберецкой областной больнице

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены у 60 сотрудников Люберецкой областной больницы. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

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"По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников [Люберецкой областной] больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Установлен круг контактных людей. Все находятся под медицинским наблюдением", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что медицинские работники Люберецкой больницы регулярно сдают тесты на коронавирусную инфекцию. Кроме того, на данный момент корпус закрыт на полную дезинфекцию.

"Все сотрудники обеспечены в обязательном порядке средствами индивидуальной защиты. В Люберецкой областной больнице имеется достаточный запас средств индивидуальной защиты: одноразовые костюмы, очки, шапочки, маски, бахилы", - сообщили в министерстве.

Ранее издание РБК сообщило, что работники неврологического отделения стационара Люберецкой больницы написали заявления в правоохранительные органы с просьбой провести проверку работы руководства. В Минздраве Подмосковья ТАСС сообщили, что не располагают такой информацией. "Минздрав МО не располагает информацией о том, что от заявителей поступили обращения в правоохранительные органы о проверке деятельности администрации Люберецкой областной больницы", - сказали в пресс-службе. 

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