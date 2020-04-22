Посещение мечетей в большинстве регионов России в рамадан будет ограничено из-за пандемии

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Мечети в большинстве регионов России из-за распространения коронавируса будут закрыты, либо доступ в них для коллективных молитв ограничен для верующих в период священного для мусульман месяца поста Рамадан. Также мусульманам придется отказаться от масштабных разговений - ифтаров. Вместе с тем, в регионах готовятся благотворительные акции, трансляции проповедей по телеканалам и на YouTube, рассказали ТАСС представители муфтиятов.

По информации пресс-службы Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, священный для мусульман месяц рамадан в этом году начнется с заходом солнца 23 апреля, первым днем поста станет 24 апреля. В течение этого месяца мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, развлечений, а также супружеских отношений. Завершающий месяц праздник Ураза-байрам начнется с заходом солнца 23 мая.

"Мы посоветовались и с мусульманскими учеными из разных стран - это и Саудовская Аравия, и Турция, и Египет, и Сирия, и Средняя Азия - и в связи с этим рекомендовали нашим единоверцам воздержаться в месяц поста от коллективных мероприятий. В первую очередь, это касается коллективных ночных намазов таравих. <...> Принято проводить угощение и разговение, ифтар, сухур - мы тоже дали пояснение в фетвах воздержаться от такого рода широких мероприятий и проводить их только в узком семейном кругу", - рассказал ТАСС председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

Массовые ограничения

В ряде регионов страны мечети закрыли полностью для посещения верующими, в частности, в Дальневосточном федеральном округе такие меры ввели в Магаданской и Амурской областях. В Сибирском федеральном округе в Иркутской области рекомендовано не посещать мечети, в других регионах округа богослужения в обязательном порядке проходят без прихожан. На северо-западе страны мечети закрыты в Мурманской области, на Урале - в Ханты-Мансийском автономном округе и Челябинской области, в Архангельской области есть рекомендации не ходить в мечети и храмы. А в Санкт-Петербурге, в самой большой соборной мечети города, рекомендовано проводить молитвы без прихожан.

В центральных регионах России, к примеру, во Владимирской области, по пятницам в мечетях проходят онлайн-трансляции богослужений, а люди могут приносить пожертвования по одному. Ограничено посещение мечетей в Тамбовской и Ивановской областях, а в Тульской - отменены коллективные молитвы. В Москве, где также были отменены коллективные молитвы, пятничные проповеди проходят в режиме онлайн. "Персонал мечетей, по мере возможности будет организовывать онлайн-трансляции чтения Корана и молитв таравих. Также на сайтах будут ссылки, где можно будет слушать Коран и читать Коран у себя дома", - сказал Крганов.

На юге страны в Республике Крым жителям рекомендовано воздержаться от посещения мечетей и кладбищ, как в Краснодарском крае и Адыгее. На Кавказе в Дагестане ввели полный запрет на коллективные молитвы в мечетях. "В официальном аккаунте муфтията Дагестана в Инстаграм будет ежедневно транслироваться чтение священного Корана, а также различные проповеди. Кроме того, будут проводиться прямые эфиры, в ходе которых любой желающий сможет задать в онлайн-режиме интересующий его вопрос", - говорится в размещенном на сайте муфтията республики обращении председателя муфтията Дагестана Шамиля Алиханова.

Мечети открыты и работают в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, однако посещать их верующие не могут из-за режима самоизоляции. В Карачаево-Черкесии отменены все молитвы в мечетях, но духовенство надеется, что соблюдение всех норм изоляции позволит мусульманам республики собраться на последнюю молитву Рамадана.

"Общими усилиями мы остановим распространение коронавирусной инфекции и в конце священного месяца сможем вместе собраться на праздничную молитву", - сказал председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Исмаил-хаджи Бердиев, который также отметил, что важно также в этот месяц заниматься благотворительностью, помогать людям.

Последовать примеру Москвы и проводить в онлайн-режиме проповеди решили также в Ингушетии и Башкирии. "Уже две пятницы мы провели молитвы в онлайн-режиме [в Уфе], далее будем так же продолжать. Присутствуют только сотрудники мечети, не более двух десятков человек. Последнюю трансляцию проповеди посмотрели в два раза больше человек, чем неделю ранее: все отнеслись с пониманием, ажиотажа у мечетей нет", - рассказал ТАСС председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.

Объединяют добрые дела

В месяц рамадан мусульмане также объединяются для проведения масштабных благотворительных акций. В Татарстане запущен ежегодный благотворительный марафон "Рамазан - месяц добрых дел". "Целый ряд начинаний нам удается реализовать в его рамках, в первую очередь, это финансирование лечения тяжелобольных детей. Как правило, в рамазан нам удается помочь до пятнадцати тяжелобольным подопечным фонда "Закят" ДУМ Татарстана, потому что в этот священный месяц мусульмане проявляют наибольшую активность при выплате пожертвований в виде садаки, закята и так называемых "добрых СМС" в адрес нуждающихся", - сообщили ТАСС в пресс-службе ДУМ республики.

В Кабардино-Балкарии уже приступили к благотворительным акциям. "Мы раздали в рамках первого этапа 2 300 продуктовых наборов, сейчас еще 2 500 раздаем", - сообщил ТАСС заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) КБР Алим Сижажев.

В Дагестане призвали не нарушать режим самоизоляции даже при раздаче милостыни, поскольку современные технологии позволяют совершать добрые дела, не выходя из дома. "Как и все религиозные предписания, выплату закята (обязательной милостыни - прим. ТАСС), закята аль-фитра и любых других пожертвований сегодня можно осуществить через мобильное приложение или сайт благотворительного фонда "Инсан", - сказал помощник муфтия Дагестана Идрис Асадулаев, добавив, что и коллективный ифтар в регионе будет отменен, но для подопечных фонда будет организована адресная доставка еды - каждый день в течение месяца Рамадан волонтеры будут доставлять к ифтару уже готовые порции.

Председатель ДСМР муфтий Альбир Крганов рассказал ТАСС, что у верующих есть возможность оказывать благотворительную помощь мечетям и фондам при духовных управлениях, а в регионах была запущена благотворительная акцию "Мы с Вами!", в ходе которой волонтеры раздают продуктовые наборы семьям, оказавшимся в период пандемии в трудной ситуации.

Также в священный месяц, несмотря на пандемию коронавируса, продолжится работа имамов в местах лишения свободы Башкортостана, которые будут проводить проповеди, а также выслушают тех, кто в этом нуждается. "Людей без попечения нельзя оставлять, потому что у многих вопросы есть, немало, тех, кто в отчаяние бросается", - отметил Таджуддин.