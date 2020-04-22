Посольство России в Эстонии осудило "Репортеров без границ" за оценку этой республики

ТАЛЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии в среду раскритиковало организацию "Репортеры без границ" за рейтинг свободы прессы, в котором не нашлось места описанию ситуации с закрытием бюро агентства Sputnik (принадлежит МИА "Россия сегодня") в этой балтийской республике.

Как отметило диппредставительство в заявлении, размещенном в Facebook, 21 апреля неправительственная организация "Репортеры без границ" опубликовала рейтинг свободы прессы в мире за 2019 год, в котором Эстония опустилась с 11 на 14 место, "при этом лишь вскользь было упомянуто принудительное закрытие представительства российского информационного агентства Sputnik".

"В этой связи хотели бы отметить, что такого рода изменения абсолютно несоразмерны грубому давлению, которому подверглось российское СМИ, - указало посольство. - Вся "вина" Sputnik заключалась в продвижении собственной точки зрения на события в Эстонии, которая, что следует признать, далеко не всегда совпадала с официальной".

Посольство напомнило, что в конце 2019 года эстонские силовые органы "вразрез с обязательствами страны в области защиты свободы слова воздействовали на банковские учреждения и компанию-арендодателя в целях фактического удушения филиала Sputnik".

"А когда этого показалось недостаточно, запретили его сотрудникам под угрозой уголовного преследования заниматься профессиональной деятельностью, - отметили дипломаты. - Более 30 журналистов и их семьи с 1 января с. г. оказались в сложном социально-экономическом положении, усугубленном кризисными явлениями, вызванными пандемией коронавируса".

"Что же означают такие близорукость и избирательность "Репортеров без границ"? - задаются вопросом российские дипломаты. - Ведь о том, что блокирование работы Sputnik-Эстония не что иное, как попрание принципа свободы слова, явствует из негативной реакции со стороны генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович и Европейской федерации журналистов. Для нас вывод очевиден - данный рейтинг не имеет никакого отношения к защите свободы СМИ".

Ситуация вокруг Sputnik в Эстонии

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью прошлого года, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули помещение в Таллине. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам Sputnik уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. С 1 января сотрудники эстонского бюро агентства Sputnik из-за давления властей были вынуждены разорвать трудовые отношения с этой организацией.

Президент России Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом. Арлем Дезир призвал власти республики воздержаться от ограничений в отношении журналистов агентства. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства.