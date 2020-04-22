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В Минздраве сообщили, что эпидемия гриппа в России закончилась

По данным Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева, с 13 по 19 апреля уровень суммарной заболеваемости населения гриппом и другими ОРВИ понизился до 321 случая на 100 тыс. населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Эпидемия гриппа в России, начавшаяся в конце января, завершилась, на минувшей неделе с 13 по 19 апреля уровень суммарной заболеваемости населения гриппом и другими ОРВИ понизился до 321 случая на 100 тыс. населения с 406 случаев неделей ранее. Эти данные опубликованы в среду на сайте Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ.

Согласно данным института, ситуация по гриппу в России была признана эпидемической в конце января - начале февраля, а именно - на неделе с 27 января по 2 февраля.

"На этой неделе, по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ и показатели госпитализации с гриппом и ОРВИ и отдельно с диагнозом "грипп" продолжают снижаться. Географическое распространение гриппа по территории России и в отдельных округах соответствует спорадическому уровню. Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась, однако заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах", - говорится в заключении института.

Превышение эпидпорогов по населению в целом не выявлено, и только среди взрослого населения пороги превышены в 6 городах и еще в 6 городах - незначительно, уточняется в материалах НИИ.

По итогам минувшей недели частота госпитализации с гриппом и ОРВИ составила 6,6 случая на 100 тыс. населения, тогда как в предыдущие семь дней этот показатель был 9,9 на 100 тыс. населения. В материалах НИИ отмечается, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также показатели госпитализации в целом по стране резко снизились на неделе с 6 по 12 апреля и тогда же "впервые стали ниже эпидемических уровней". В анализе указано, что отчасти это стало следствием продолжения ограничительных мероприятий на фоне борьбы с распространением коронавируса.

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