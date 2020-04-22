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Кировский музей воинской славы запустит серию видео-лекций к 75-летию Победы

Первая лекция состоится 23 апреля и будет посвящена маршалу Советского Союза Ивану Коневу

КИРОВ, 22 апреля. /ТАСС/. Кировский музей воинской славы покажет на сайте PRO.Культура.РФ серию видео-лекций, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первая из них пройдет 23 апреля и будет посвящена кировчанину, маршалу Советского Союза Ивану Коневу, сообщила в среду пресс-служба правительства Кировской области.

"Кировский музей воинской славы запускает новый проект - серию видео-лекций, посвященных 75-летию Великой Победы. 23 апреля в 14:00 состоится прямая трансляция видео-лекции, посвященной кировчанину, знаменитому на весь мир маршалу Советского Союза, полководцу Ивану Степановичу Коневу. Музей представит зрителям уникальные экспонаты - шинель и китель Ивана Конева, а также образцы оружия времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Лекцию сотрудника музея Дениса Гришина можно будет посмотреть на сайте PRO.Культура.РФ. "Это замечательный проект. Слушателям расскажут о боевом пути нашего выдающегося соотечественника, об особенностях его полководческого почерка и вкладе в дело Великой Победы", - цитирует пресс-служба министра культуры Кировской области Татьяну Мазур.

Иван Конев (1897-1973) - советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). В годы Великой Отечественной войны командовал войсками Западного, Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-го Украинских фронтов. Главнокомандующий Центральной группой войск - верховный комиссар по Австрии (1945-1946), главнокомандующий Сухопутными войсками (1946-1950, 1955-1956), заместитель (1946-1950), 1-й заместитель (1955-1960) министра обороны, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами государств - участников Варшавского договора (1955-1960), Группой советских войск в Германии (1961-1962).

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