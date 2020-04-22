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Пандемия коронавируса нового типа

Итальянский лайнер Costa Deliziosa с 11 россиянами зашел в порт Генуи

В компании Costa Сrociere отметили, что на борту не было выявлено случаев заражения коронавирусом

РИМ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Круизный лайнер итальянской компании Costa Сrociere Costa Deliziosa зашел в порт Генуи с 1 519 туристами на борту, шестеро из которых - россияне. Как корреспонденту ТАСС сообщили в среду в компании, зайти в порт удалось позже запланированного из-за неблагоприятных погодных условий, но уже готовится постепенная высадка пассажиров.

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"После проведения контроля со стороны медицинского персонала началась операция по высадке 1 519 пассажиров в соответствии с графиком доставки на родину туристов разной национальности, которую компании удалось организовать несмотря на все сложности глобальной ситуации и ограничения передвижения, связанные с пандемией. Эти операции продлятся на протяжении нескольких дней", - указали в компании.

Кроме того, там отметили, что на борту, где, помимо туристов, находятся 898 членов экипажа, не было выявлено случаев заражения коронавирусом, а также симптомов у пассажиров, которые могут свидетельствовать о вызываемом им заболевании. Как стало известно ТАСС, среди экипажа также есть пятеро россиян. Как корреспонденту ТАСС пояснили источники, решение о вывозном рейсе, для организации которого необходимо определенное число пассажиров, принимается оперативным штабом в Москве.

Costa Deliziosa вышел в кругосветное плавание 5 января из Венеции, однако маршрут подвергся значительным изменениям в связи с ограничительными мерами, приятными властями разных стран после начала пандемии. В частности, это привело к затруднениям с высадкой туристов. "С 14 марта, когда судно находилось у Австралии, совершались только технические остановки для пополнения провизии", - указали в компании.

Ранее Costa Сrociere объявила о прекращении всех своих круизов до конца мая.

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ИталияПандемия коронавируса нового типа
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