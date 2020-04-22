Парламент Испании одобрил продление режима повышенной готовности до 10 мая

МАДРИД, 22 апреля. /ТАСС/. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании одобрил в среду запрос правительства страны о продлении режима повышенной готовности до 10 мая из-за распространения нового коронавируса. Заседание проходило в практически пустом зале: около 300 парламентариев голосовали дистанционно.

Введение режима повышенной готовности на 15 дней было одобрено Советом министров Испании 14 марта. Для его продления требовалось разрешение Конгресса депутатов. Это уже третий раз, когда парламент продлевает действие режима.

Введение режима повышенной готовности из-за коронавируса позволило властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Все кафе, бары, учебные учреждения, парки, спортзалы и различные развлекательные заведения в стране закрыты. Продолжают работать продуктовые магазины, аптеки, больницы. В этот раз власти решили смягчить ограничительные меры в отношении детей до 14 лет, которым теперь будет позволено выходить на прогулку в сопровождении взрослого человека.

За нарушение режима повышенной готовности может быть наложен штраф. В МВД сообщали, что с момента принятия ограничительных мер были задержаны более 6,2 тыс. человек.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено около 205 тыс. случаев заражения коронавирусом, 21 282 пациента умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.