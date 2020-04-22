Полиция проверяет информацию о массовой драке мигрантов в Дмитрове

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Полиция начала доследственную проверку после публикации в интернете видео с массовой дракой мигрантов в Дмитрове, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, на котором якобы рабочие-мигранты после своего увольнения со склада "Белый раст" устроили драку с местными рабочими.

"По факту размещенной в сети интернет информации о драке проводится проверка. Предварительно установлено, что 15 апреля на территории одного из складских комплексов, расположенных в Дмитровском городском округе, произошел конфликт между группами граждан из азиатских республик, переросший в драку", - говорится в сообщении.

В ГУ МВД отметили, что ранее по данному факту заявлений не поступало, как не было и соответствующих сообщений из медицинский учреждений.