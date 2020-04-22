Шествие "Бессмертного полка" может пройти в Монреале 5 сентября

ОТТАВА, 22 апреля. /ТАСС/. Традиционное шествие "Бессмертного полка" в Монреале из-за пандемии коронавируса вместо 9 мая может состоятся 5 сентября. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщила активист объединения соотечественников "Русский мир Монреаля" Виктория Христова.

"В связи с пандемией все массовые мероприятия в Монреале отменены до 2 июля включительно, но мы подали заявку в мэрию города на проведение "Бессмертного полка" 5 сентября. Заявка уже одобрена, и если ситуация с коронавирусом летом изменится в лучшую сторону, то мы сможем провести нашу акцию в сентябре", - сказала она. Христова уточнила, что участники шествия пройдут традиционным маршрутом - по центральной улице города Сен-Катрин до площади Дорчестер. В 2019 году в нем приняли участие свыше 2,5 тыс. человек.

В этом году русскоязычная община Канады в связи с пандемией коронавируса приняла решение в полдень по времени Оттавы (19:00 мск) 9 мая организовать виртуальный "Бессмертный полк", а также телемост Победы. Эти акции на площадке YouTube будут проведены силами организаторов традиционных "Бессмертных полков" из таких городов, как Ванкувер, Калгари, Квебек-Сити, Монреаль, Оттава, Торонто и Эдмонтон. "Мы также участвуем в организации этих акций, но после их окончания силами активистов из Монреаля проведем еще двухчасовой концерт военной песни в одной из социальных сетей. Он начнется в 18:00 по местному времени", - сообщила Христова. Кроме того, по ее словам, утром 9 мая в храме Петра и Павла Русской православной церкви в Монреале пройдет поминальная служба о павших в Великой Отечественной войне воинах, которая будет транслироваться на сайте храма.

Христова добавила, что активисты монреальской общины 9 мая также намерены подъехать к домам проживающих в городе ветеранов и поздравить их. "Конечно, мы не сможем зайти к ним в дом или что-то им подарить из-за правил социального дистанцирования, но мы хотим включить им песню "День Победы" и с безопасной дистанции поздравить с 75-летием Победы", - уточнила она.