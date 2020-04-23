Рамадан или Рамазан: вопросы о священном для мусульман месяце поста

В этом году первый день священного для мусульман месяца Рамадан приходится на 23 апреля. Началом Рамадана считается появление луны. Поскольку лунный календарь на 11 дней короче Григорианского календаря, каждый год Рамадан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году.
Что такое Рамадан?
Священный Рамадан — месяц лунного мусульманского календаря. В месяц Рамадан людям был ниспослан Коран, так что для мусульман это особое время.
В этот месяц предписан ежедневный пост, а также усердие в исполнении обрядов поклонения Всевышнему, духовном совершенствовании, добрых делах.
В российских мусульманских регионах пост называется "ураза", отсюда выражения "держать уразу" (поститься), "отпустить уразу" (закончить пост вечером), "Ураза-Байрам" (праздник разговения).
Есть ли разница между словами Рамадан, Рамазан и Рамзан?
Это одно и то же слово, разница в произношении вызвана особенностями арабской фонетики. Что касается значения слова "рамадан", то оно происходит от "рамда" (رمضاء) — "палящий зной" — и от выражения "рамида ас-саим" (رمض الصائم) — "когда постящийся чувствует жажду в горле и жару".
Среди мусульман встречаются имена Рамазан, Рамадан, Рамзан, Рабадан, Лабазан — все это разные формы одного имени, восходящего к названию священного месяца.
Как постятся мусульмане?
Мусульмане постятся несколько иначе, чем это делают современные христиане и иудеи. Во время поста последователи ислама отказываются не только, к примеру, от мяса и яиц, но даже от огурцов и помидоров. Скажем прямо: мусульмане во время поста вообще ничего не едят и даже не пьют. Более того, не вступают в половые отношения.
Пост продолжается целый месяц, но только в светлое время суток — с утренней молитвы (намаза) и до вечернего азана (призыва на намаз). Летом этот период довольно длительный, зимой короче. С наступлением темноты на стол мусульманина возвращается его повседневное меню, а в его спальню — радости семейной жизни без каких-либо дополнительных ограничений.
Что еще должен делать постящийся?
Во время Рамадана следует сдерживать свой нрав, вести себя благородно, стараться выйти на новый уровень самосовершенствования во всем, совершать благие поступки: делать приятное родственникам и соседям, помогать обездоленным, радовать свою семью, проявлять социальную активность, чтобы улучшить жизнь общества, учиться и передавать знания другим.
Одно из самых благих дел — накормить постящихся после заката. Это приравнивается к самому посту.