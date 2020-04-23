Рамадан или Рамазан: вопросы о священном для мусульман месяце поста

Священный Рамадан — месяц лунного мусульманского календаря. В месяц Рамадан людям был ниспослан Коран, так что для мусульман это особое время.

В этот месяц предписан ежедневный пост, а также усердие в исполнении обрядов поклонения Всевышнему, духовном совершенствовании, добрых делах.

В российских мусульманских регионах пост называется "ураза", отсюда выражения "держать уразу" (поститься), "отпустить уразу" (закончить пост вечером), "Ураза-Байрам" (праздник разговения).