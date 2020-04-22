Москалькова просит омбудсмена Украины помочь в передаче лекарств для Киево-Печерской лавры

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой о содействии в доставке лекарств от российских верующих для обитателей Киево-Печерской лавры. Соответствующее письмо предоставили в среду журналистам в пресс-службе Москальковой.

В обращении указывается, что собрано более двух тонн лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, масок, перчаток и других средств, необходимых в борьбе с распространением коронавируса. Однако для их доставки необходимо специальное разрешения от министерства социальной политики Украины, в адрес которого было направлено обращение, но ответ так и не получен.

"Прошу Вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, оказать помощь в получении соответствующего разрешения на ввоз лекарства и другой помощи для обитателей Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", - говорится в письме.

Москалькова подчеркнула в обращении, что данная миссия носит "исключительно гуманитарный характер".

На Украине сложилась непростая ситуация с распространением коронавируса в церковных организациях. В разных регионах страны массовые заражения фиксируются как среди духовенства, так и среди прихожан церквей. Только в Киево-Печерской лавре выявили уже более ста случаев заражения, двое человек скончались. Лавра закрыта на карантин, богослужения проводятся в онлайн-режиме, настоятель Павел находится на самоизоляции. 19 случаев коронавируса зафиксированы в Киевской духовной академии, в том числе и у ректора.