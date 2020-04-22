Карантин в Сан-Паулу начнут снимать с 11 мая

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 апреля. /ТАСС/. Власти бразильского штата Сан-Паулу, ставшего эпицентром эпидемии коронавируса нового типа в стране, начнут снимать карантин начиная с 11 мая. Как сообщил в ходе пресс-конференции в среду губернатор региона Жоау Дориа, постепенное восстановление экономической активности в разных городах и районах будет проходить с разной скоростью в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах.

"В условиях текущей пандемии мы опираемся в своих шагах на здравоохранение и науку, и продолжим это делать после окончания продленного до 11 мая карантина. Будем принимать во внимание ситуацию на местах и в различных секторах, которые смогут вернуться к работе при условии соблюдения мер безопасности", - заявил Дориа. Он также пояснил, что власти разработают систему классификации, в соответствии с которой будет определяться масштаб послаблений.

Среди критериев для отказа от жестких карантинных мер власти называют степень нагрузки на местные медучреждения, в частности наличие там свободных коек, а также низкое число инфицированных и широкую доступность тестов на заболевание, вызываемое новым коронавирусом. Кроме того, власти рассчитывают на помощь частного сектора в проведении массового тестирования в крупных компаниях и внедрения соответствующих протоколов в целых секторах, уточнила глава управления экономического развития региона Патрисия Эллен.

По словам вице-губернатора этого самого густонаселенного и промышленно развитого штата Родригу Гарсии, несмотря на введенный 24 марта карантин в Сан-Паулу продолжали работать около 74% предприятий. Вместе с тем снижение числа людей на улицах позволило властям провести дополнительные приготовления в системе государственного здравоохранения.

Первый случай заражения в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. К настоящему моменту в стране насчитывается свыше 45,7 тыс. инфицированных (более трети случаев в Сан-Паулу), более 2,9 тыс. умерли (свыше 1,1 тыс. - в Сан-Паулу). В Минздраве ожидают, что ситуация стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление динамики заболеваемости, в сентябре прогнозируется спад.