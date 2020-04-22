Более 4,5 тыс. звонков поступило за месяц в церковный штаб помощи в Москве

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Церковный штаб помощи, который был создан в Москве в связи с распространением коронавируса, получил за месяц более 4,5 тыс. обращений, большинство - с просьбами о помощи волонтеров с доставкой продуктов, сообщает Telegram-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"4730 звонков поступило с 22 марта на горячую линию церковного штаба помощи в Москве, 1691 из них - за последнюю неделю. Наибольшее количество просьб связано с помощью добровольцев в доставке продуктов", - говорится в сообщении.

В рабочей группе отметили также рост числа обращений бездомных в крупнейший негосударственный центр помощи в Москве - "Ангар спасения" православной службы "Милосердие". "21 апреля был поставлен новый рекорд количества обращений в день - 334. "Ангар спасения" еще на час увеличил время работы: теперь бездомных начинают принимать с 8 часов утра. Проводится дополнительная дезинфекция помещений, бездомным обрабатывают руки антисептиком, при первых признаках недомогания вызывают скорую помощь", - говорится в сообщении.

Московский церковный штаб помощи развернут на базе православной службы "Милосердие" и Синодального отдела по благотворительности. Работает горячая линия, по которой можно оставить заявку о помощи, которая оказывается всем нуждающимся вне зависимости от вероисповедания, гражданства и национальности.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.