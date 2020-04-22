{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Более 4,5 тыс. звонков поступило за месяц в церковный штаб помощи в Москве

Большинство обращений были связаны с просьбами о помощи в доставке продуктов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Церковный штаб помощи, который был создан в Москве в связи с распространением коронавируса, получил за месяц более 4,5 тыс. обращений, большинство - с просьбами о помощи волонтеров с доставкой продуктов, сообщает Telegram-канал рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"4730 звонков поступило с 22 марта на горячую линию церковного штаба помощи в Москве, 1691 из них - за последнюю неделю. Наибольшее количество просьб связано с помощью добровольцев в доставке продуктов", - говорится в сообщении.

В рабочей группе отметили также рост числа обращений бездомных в крупнейший негосударственный центр помощи в Москве - "Ангар спасения" православной службы "Милосердие". "21 апреля был поставлен новый рекорд количества обращений в день - 334. "Ангар спасения" еще на час увеличил время работы: теперь бездомных начинают принимать с 8 часов утра. Проводится дополнительная дезинфекция помещений, бездомным обрабатывают руки антисептиком, при первых признаках недомогания вызывают скорую помощь", - говорится в сообщении.

Московский церковный штаб помощи развернут на базе православной службы "Милосердие" и Синодального отдела по благотворительности. Работает горячая линия, по которой можно оставить заявку о помощи, которая оказывается всем нуждающимся вне зависимости от вероисповедания, гражданства и национальности.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Жителям штата Колорадо 27 апреля разрешат выходить из дома
Предписание носить медицинские маски и соблюдать безопасную дистанцию между людьми остается в силе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС