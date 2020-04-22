Генпрокурор штата Миссисипи подаст иск против властей Китая из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 22 апреля. Генеральный прокурор штата Миссисипи Линн Фитч в среду заявила о намерении подать иск против властей КНР, обвинив их в сокрытии информации о распространении нового коронавируса. Об этом сообщается в заявлении генпрокурора, опубликованном на ее официальном сайте .

"Слишком много жителей Миссисипи пострадали в результате замалчивания информации Китаем. Это не должно остаться безнаказанным. Жители Миссисипи заслужили справедливости, и я собираюсь добиться этого в суде", - говорится в заявлении Фитч. По ее словам, что из-за действий властей КНР многие жители штата заболели или умерли, еще большее число людей потеряли работу.

Генпрокурор Миссисипи также призвала Конгресс США поддержать исковую жалобу генпрокурора штата Миссури Эрика Шмитта против Китая. Ранее он подал иск в отношении китайских властей в федеральный суд Восточного округа штата, обвинив их в сокрытии информации о распространении нового коронавируса. Шмитт утверждает, что правительство КНР, Коммунистическая партия Китая, а также ряд чиновников и госучреждений в конце 2019 года препятствовали распространению информации об инфекции, задерживали лиц, осведомленных о проблеме, а также не разглашали данные, подтверждавшие опасность заражения вирусом. Как утверждается в заявлении, действия китайской стороны привели к смерти жителей Миссури, а также нанесли штату экономический ущерб.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 834 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 45,9 тыс. человек.