Завотделением больницы в Дербенте, где медики лечились в подсобке, отстранили от работы

ДЕРБЕНТ, 22 апреля. /ТАСС/. Заведующая инфекционным отделением Центральной городской больницы в Дербенте, где медики лечились в подсобке, отстранена от работы. Заместитель главврача больницы получил выговор, написал в Instagram глава Дербента Хизри Абакаров, комментируя появившееся в Telegram резонансное видео.

Ранее в одном из Telegram-каналов сообщалось, что в больнице в Дербенте в переделанном под палату подсобном помещении с трехъярусными кроватями лежат восемь врачей.

"Сегодня встретился с главным врачом Дербентской ЦГБ, чтобы обсудить видео, которое появилось в социальных сетях: в подсобке на приспособленных койках лежат заболевшие медсестры, которым их коллега ставит капельницу. Одна из показанных на видео женщин со вчерашнего дня со мной на связи. По моей просьбе на место выехал главный врач Центральной городской больницы Дербента Абдулкафар Шихмагомедов. По итогам проверки заведующую инфекционным отделением отстранили от работы, выговоры получили инфекционист и заместитель главного врача по лечебной работе", - написал он.

Абакаров, ссылаясь на Шихмагомедова, рассказал, что в инфекционном отделении ЦГБ сейчас функционирует две изолированные друг от друга части. В первой - провизорное отделение, в нем содержатся пациенты с признаками простуды и других инфекционных заболеваний, у них взяли тесты на коронавирус. Во второй части инфекционной больницы содержатся пациенты с подтвержденным диагнозом на коронавирус.

"Ситуация на видео произошла в провизорной части. Здесь работали инфекционист, терапевт, кардиолог, реаниматолог, в "чистой" зоне также находился заведующий инфекционным отделением. Часть младшего медицинского персонала почувствовала себя плохо, для них организовали импровизированнную палату в помещении для хранения постельного белья, и они, по факту, самостоятельно проводили себе лечение", - написал он.

Глава города подчеркнул, что всех женщин, которые показаны на видео, перевели в хорошие палаты в здании старого роддома, в котором, по его словам, организовано провизорное отделение, помещения для проживания медицинского персонала, отделения для больных с подтвержденным коронавирусом. "Здесь есть все необходимое - лекарства, расходные материалы, надеюсь, подобная ситуация в нашем городе больше не повторится. Проводится лечение, сейчас жалоб на условия содержания у пациентов нет", - добавил он.