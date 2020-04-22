За сутки в Москве умерли 27 пациентов с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Еще 27 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, им было от 38 до 90 лет. Об этом сообщили в cреду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 27 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 38 до 90 лет. 38-летний пациент страдал хроническим бронхитом. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания", - сообщили в штабе.

Там уточнили, что ранее у умерших были выявлены гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз.

"Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания. До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства", - сообщили в штабе.

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв. Оформить пропуск можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.