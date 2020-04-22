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Запрет на участие прихожан в богослужениях в храмах Петербурга продлили до 28 апреля

Священнослужители, церковные работники и волонтеры в этот период продолжат исполнять свои обязанности в храмах, пояснил митрополит

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Богослужения в храмах Санкт-Петербургской епархии будут проводиться в закрытом режиме без участия прихожан до Радоницы - первого после Пасхи поминовения усопших, которое отмечается 28 апреля. Об этом говорится в обращении митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия к духовенству и прихожанам епархии, опубликованном в среду на сайте Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

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"К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Санкт-Петербурге, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мною принято решение о продлении срока служения в храмах без прихожан до 28 апреля - праздника Радоницы", - сказано в обращении.

Митрополит пояснил, что священнослужители, церковные работники и волонтеры в этот период продолжат исполнять свои обязанности в храмах. Он поручил настоятелям храмов "довести возможными способами обновленную информацию до сведения прихожан".

В соответствии с обращением митрополита от 13 апреля, в закрытом режиме без участия прихожан богослужения в приходских и монастырских храмах Санкт-Петербургской епархии проводились с 14 по 19 апреля, то есть в Страстную неделю и Пасху. Эту меру он назвал тогда "в высшей степени вынужденной" и попросил верующих отнестись к этому с пониманием и терпением.

В период действия в городе особых мер, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, организованы прямые трансляции богослужений из храмов епархии на их страницах в соцсетях "ВКонтакте", Instagram и в YouTube, а также на сайте митрополии. В настоящее время в этом списке - более двух десятков храмов. Онлайн-трансляции пасхальных служб из православных храмов Санкт-Петербурга собрали более 500 тыс. просмотров.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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