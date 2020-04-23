Онкобольным на Ставрополье при направлении в диспансер будут делать тесты на коронавирус

СТАВРОПОЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Медики Ставропольского края будут проводить тесты на коронавирус людям с онкологическими заболеваниями при направлении их на лечение в краевой онкологический диспансер в Ставрополе. Об этом сообщил в среду губернатор Владимир Владимиров.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что нескольких онкобольных отказались принять в краевом диспансере из-за отсутствия справки об эпидемиологической ситуации в территории, откуда прибыли пациенты.

"Выход из ситуации видится следующий - сделать так, чтобы медицинские учреждения, выдающие направления на лечение в онкодиспансер, на месте брали у них тесты на коронавирус. Мы этот вопрос проработаем", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

На сайте краевого онкологического диспансера сообщается, что учреждение с 10 апреля 2020 года приостановило прием на плановое лечение пациентов с доброкачественными новообразованиями. Остальных пациентов принимают на лечение по направлению врача и при предъявлении заключения об отсутствии пребывания в очаге или контакта с зараженным коронавирусом. Глава края отметил, что уже получил многочисленные жалобы об очередях за справками.

"Спору нет, в сегодняшних условиях необходимо минимизировать риск заражения пациентов больниц - людей, как правило, с ослабленным иммунитетом. Но и держать граждан в "бумажных" очередях, тормозить лечение больных недопустимо", - сказал Владимиров.

В Ставропольском крае с начала пандемии зарегистрировано 277 случаев коронавируса, 43 человека находятся в состоянии средней степени тяжести, восемь человек в тяжелом состоянии. В больницах региона умерли четыре человека с коронавирусом. 38% после выздоровления были выписаны.