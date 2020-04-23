Чайка поручил в короткий срок полностью подготовить больницы СКФО к борьбе с коронавирусом

ПЯТИГОРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Медучреждения СКФО нужно в самые короткие сроки полностью доукомплектовать всем необходимым и обеспечить профильным медперсоналом в рамках мер противодействия распространению коронавируса. Об этом полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка заявил в ходе видеоконференции с главами субъектов округа.

"Многое еще нужно сделать и в самые короткие сроки. Важно понимание субъектом, за счет каких источников может и должна быть обеспечена полная комплексная готовность коечного фонда специализированных стационаров и поликлиник. Прошу информировать федеральный центр в ежедневном режиме о том, какие меры принимаются для доведения коек до нормативного состояния, в том числе в каком объеме и каким порядком расходуются выделенные государством средства", - цитирует полпреда его пресс-служба.

Чайка подчеркнул, что в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в субъектах округа должен быть резерв готовых к развертыванию инфекционных и реанимационных коек. В этом же контексте, по мнению Чайки, должен формироваться фонд лекарственных препаратов.

В числе первостепенных задач для регионов Северного Кавказа полпред назвал полную укомплектованность медицинских организаций, предназначенных для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, врачами-специалистами соответствующего профиля, средним и младшим медицинским персоналом. Для этого необходимо создать резерв специалистов, обеспечив их допподготовку, в том числе с аппаратами ИВЛ, и безусловно, средствами защиты. "Вы все понимаете, что поток больных может кратно возрасти, а врачи, находясь на "передовой", наиболее подвержены риску заболевания", - добавил полпред, обращаясь к главам субъектов СКФО.

В регионах Северного Кавказа за сутки зафиксировали 217 новых случаев заражения коронавирусом, всего в округе более двух тысяч инфицированных.