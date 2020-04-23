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75-летие Победы

Школьникам на всероссийском открытом уроке расскажут о Великой Отечественной войне

К ученикам, в частности, обратится телеведущий Иван Ургант

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Портал "Проектория" и Минпросвещения России проведут в четверг всероссийский открытый урок "Моя профессия - моя история", посвященный Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"23 апреля в 13 часов по московскому времени состоится всероссийский открытый урок "Моя профессия - моя история", посвященный Великой Отечественной войне. Мероприятие организовано совместно с порталом "Проектория" при поддержке Министерства просвещения РФ", - говорится в сообщении.

Директор по стратегическим коммуникациям соцсети "ВКонтакте" Константин Сидорков и учитель русского языка и литературы Классического пансиона Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Николай Пронев расскажут школьникам о военных историях своих семей и о том, что повлияло на их выбор профессии. Также к ученикам обратится актер, телеведущий, музыкант и продюсер Иван Ургант.

Посмотреть занятие можно на портале "Проектория" и в группах проекта в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Всероссийские открытые уроки - это регулярные занятия по профессиональной навигации. На занятиях ученики 8-11 классов знакомятся с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями отечественной науки и экономики. Записи открытых уроков уже набрали более 100 млн просмотров.

Теги
Россия75-летие Победы
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