Мусульмане начинают отмечать священный месяц Рамадан

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Священный для мусульман месяц Рамадан начнется в 2020 году вечером 23 апреля. В условиях пандемии коронавируса мусульманские религиозные организации готовятся провести его в особом режиме, без проведения коллективных молитв в мечетях.

"Человечество столкнулось с колоссальным вызовом, который бросила миру коронавирусная пандемия. <…> Людей охватило смятение и страх за свое будущее и будущее близких. Вот почему так важна сегодня для нас глубинная мудрость Рамадана, тридцатидневного марафона добрых дел", - написал в опубликованном накануне сайтом Духовного управления мусульман

(ДУМ) РФ обращении к верующим председатель ДУМ РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин.

Ранее ДУМ РФ приостановило пятничные и пятикратные молитвы в мечетях Москвы из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, в мечетях было ограничено количество участников погребальных обрядов и приостановлено проведение бракосочетаний и имянаречений. Пятничные молитвы для мусульман в Москве во время режима повышенной готовности проходят в режиме онлайн. Из-за сложной эпидемиологической обстановки ДУМ РФ допустило также кремацию тел умерших от коронавируса, запрещенную в исламе, и захоронение их в гробах, в случае, если традиционные похороны в саване и омовение будут представлять опасность для окружающих.

"Молю Всевышнего Аллаха даровать всем нам доброго здравия, сил и стойкости. Да сохранит каждый из нас в это непростое время человеческое достоинство, несмотря на все невзгоды и трудности. Преклоняю колени пред Всевышним, моля Его о том, чтобы мы не очерствели сердцами, но встретили и провели великий месяц Рамадан так, как и подобает истинным верующим - с готовностью меняться к лучшему и неустанно помогая людям", - цитирует сайт ДУМ РФ слова муфтия.

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов в преддверии начала поста призвал верующих к поддержке и вниманию к своим близким. "Рамадан - это месяц благих деяний, оказания поддержки и помощи. <...> Нужно оказывать помощь, поддержку, внимание нашим близким, кто нас сейчас окружает. Мы все ждем с надеждой - дай бог, ситуация улучшится и как-то смягчится к завершению месяца Рамадан, которое будет праздноваться 24 мая", - сказал он ТАСС. Он выразил надежду, что в эти дни в мечетях появится возможность совершать богослужения. "Трансляции <...> будут доступны для верующих, и, если ситуация не улучшится, то мы будем готовы к такому положению дел", - добавил Крганов.

Традиции священного месяца

Согласно фетве (богословскому заключению) Совета улемов ДУМ РФ, месяц Рамадан в 2020 году наступит с заходом солнца 23 апреля. Первым днем поста следует считать 24 апреля, последним - 23 мая.

Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста в месяц Рамадан, отмечающийся в первый день следующего за ним месяца Шавваль) наступит 24 мая. Срок наступления священного месяца определяется по исламскому лунному календарю, летоисчисление в котором ведется от Хиджры (16 июля 622 года н. э.) - даты переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.

Определить точную дату наступления поста для всех мусульман не представляется возможным из-за разности географических широт, поэтому в каждой стране существует свой отсчет начала и окончания священного месяца.

Рамадан - это месяц, когда Мухаммад получил от Аллаха весть о том, что он избран его пророком. В этот месяц архангел Джабраил (в христианской традиции - Гавриил), согласно традиции мусульман, открыл ему первую суру Корана. Это произошло в Лейлят аль-Кадр - Ночь могущества или предопределения, одну из последних ночей месяца. В течение этого месяца мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, развлечений, а также супружеских отношений. От ограничений освобождаются беременные и кормящие женщины, больные, дети до 7 лет, а также путешественники (однако эти причины не освобождают их полностью от выполнения поста, пропущенные дни необходимо восполнить в другое время). Несоблюдение поста без уважительных причин считается великим грехом.

Во время Рамадана мусульмане стараются совершать благочестивые дела, давать милостыню, помогать ближним. Ежедневно после обязательной ночной молитвы верующие совершают добровольную молитву - таравих, которую предпочтительно делать это коллективно в мечети. В 2020 году из-за пандемии ДУМ РФ постановило не проводить коллективные молитвы таравих, однако для верующих доступна их онлайн-трансляция.

Рамадан и изоляция

Первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов рассказал ТАСС, что для нуждающихся верующих невозможность проведения массовых мероприятий в Рамадан сильно усугубила тяжесть жизненных обстоятельств.

"У многих, конечно, тяжелое финансовое положение, и для них Рамадан был целой панацеей: когда целый месяц можно было решать свои финансовые проблемы за счет спонсоров, щедрых дарителей, элементарно ходить 30 дней бесплатно ужинать. Сейчас мы пытаемся через волонтеров помочь этим семьям", - сказал он.

По его словам, на состоявшемся недавно впервые онлайн-пленуме ДУМ РФ представители духовенства из регионов РФ выражали желание по возможности открыть посещение мечетей для ночных молитв таравих месяца Рамадан.

"Конечно, желание открыть мечети на таравих на ночные бдения в регионах присутствует, особенно в тех регионах, где вообще не зарегистрированы заболевания коронавирусом, и в сельской местности. Что касается Москвы, то мы будем ориентироваться на наши внутренние документы, на духовенство, непосредственно на лидеров приходов и общин, потому что ситуация непростая. Люди требуют проведения молитв, они хотят Рамадан провести достойно, в рамках всех традиций", - сказал Мухетдинов ТАСС.

Начальник отдела по тюремному служению департамента социально-благотворительных дел ДУМ РФ Шамиль Арсланов рассказал ТАСС, что многие мусульмане, находящиеся в московских СИЗО, тоже соблюдают пост священного месяца. "Есть конечно понятие режима в учреждении, но, как правило, у тех, кто находится в изоляторах, проблем с этим нет. <...> Они находят возможность <...> держать пост. Немного другая ситуация в колониях, но в Москве колоний нет. <...> Что касается руководства, то они смотрят на это с точки зрения закона, чтобы был соблюден порядок, <...> но зачастую идут на уступки верующим", - сказал он.

Совет улемов ДУМ РФ выпустил фетву (богословское заключение), согласно которой, опасность заразиться коронавирусом не является уважительной причиной для несоблюдения поста во время священного месяца. При этом соблюдение поста заразившимися коронавирусом, согласно богословскому заключению, зависит от того, что скажет квалифицированный врач. После выздоровления верующий должен восполнить пропущенные дни поста один к одному, или - в случае невозможности сделать это в силу хронических - заболеваний подать специальную милостыню.