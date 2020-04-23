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Пандемия коронавируса нового типа

Военные медики РФ провели телемост по борьбе с коронавирусом с коллегами из Вьетнама

Кроме того, состоялся очередной телемост со специалистами в Сербии

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты, медики и представители Роспотребнадзора впервые провели телемост с коллегами из Вьетнама по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией. Также состоялся очередной телемост со специалистами в Сербии, сообщили в четверг в Минобороны России.

"Накануне, из Центра координации Минобороны России, созданного на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, российскими военными специалистами было проведено два телемедицинских сеанса со своими коллегами из Вьетнама и Сербии по вопросам борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Телемост с Вьетнамом был проведен впервые", - сообщили в российском военном ведомстве.

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Российскую сторону представляли руководство Военно-медицинской академии, специалисты Роспотребнадзора, Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора.

"В ходе сеанса совместно с представителями профильных медицинских учреждений Вьетнама были обсуждены вопросы обмена опытом профилактики и лечения коронавирусной инфекции, а также перспективы проведения совместных исследований в проектировании барокамер для транспортировки инфицированных коронавирусом, изготовлении и испытании вакцин и лекарственных препаратов", - сообщили в Минобороны.

В ходе телемоста с российскими военврачами, представителями Минздрава и медуправления Минобороны Сербии, борющихся с коронавирусом в Белграде, ведущие специалисты Военно-мдеицинской академии обсудили особенности оказания помощи, лечения пациентов и соблюдение противоэпидемического режима в медучреждениях в условиях борьбы с вирусом. Сербские коллеги поделились опытом в лечении пациентов с сопутствующими патологиями, а эксперты академии - опытом ведения больных в тяжелом состоянии.

Помощь Сербии

Ранее Сербия запросила у России помощь в борьбе с эпидемией. 3-4 апреля самолеты ВКС РФ оперативно доставили в страну 87 российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. Российские специалисты работают в Белграде и ряде других городов Сербии.

Теги
РоссияСербияВьетнамПандемия коронавируса нового типа
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