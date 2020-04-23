В Ростове-на-Дону ввели новые ограничения на передвижение в период пандемии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апреля. /ТАСС/. Новые ограничения на передвижение по городу начали действовать в Ростове-на-Дону в условиях мер, введенных на период пандемии коронавируса. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

"С 00:00 мск 23 апреля на основании постановления правительства Ростовской области изменен порядок въезда и передвижения по Ростову-на-Дону. Передвижение до работы и обратно осуществляется при наличии разрешений, которые выдавались работодателям с 20 по 22 апреля", - сказала Петрова.

По данным на сайте администрации Ростова-на-Дону, за три дня городские власти выдали пропуска 34 252 организациям и предприятиям, чья деятельность не приостановлена на период действия ограничительных мер, введенных на территории региона постановлением правительства Ростовской области. Как отметила Петрова, контроль за соблюдением гражданами ограничительных мер возложен на правоохранительные органы.

20 апреля власти Ростова-на-Дону приступили к выдаче пропусков нового образца. Ранее для въезда и перемещения по городу тех граждан, чья трудовая деятельность не приостановлена, требовалась справка с работы определенного образца. Для выдачи документов было развернуто 9 пунктов. После жалоб жителей в социальных сетях на сложности с получением пропуска, в частности, на очереди, число пунктов было увеличено до 25. При этом выдачу документов осуществляли 392 оператора.

Согласно постановлению правительства Ростовской области "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", граждане обязаны не покидать мест своего проживания. Исключение составляют обращение за экстренной медицинской помощью, необходимость ухода за близкими родственниками, нуждающимися в посторонней помощи, доставка им товаров первой необходимости, следование к месту работы, ближайшему магазину, а также выгул домашних животных и вынос мусора.

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 398 случаев заражения, 15 человек выздоровело. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.