Число пациентов с коронавирусом в Мурманской области превысило 600 человек

МУРМАНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Общее число заразившихся коронавирусом в Мурманской области за сутки увеличилось на 97 и превысило 600 человек, 61 пациент выздоровел и выписан из больницы. Об этом сообщили в среду вечером в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусом.

"По состоянию на 23:30 22 апреля в Мурманской области подтверждено 606 случаев заражения коронавирусом", - говорится в сообщении.

Самое большое число заразившихся коронавирусом выявлено в Белокаменке под Мурманском, где зафиксирован самый крупный очаг заражения в регионе. Число заболевших инфекцией среди рабочих подрядной организации "Новатэка" ("Велесстрой") за сутки увеличилось на 84 и составило 451. Компания "Новатэк" и ее подрядные организации возводят в Белокаменке Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Ранее компания "Велесстрой" заявила, что планирует временно приостановить работу на объекте для проведения полной дезинфекции строительной площадки.

По информации штаба, тест на коронавирус подтвержден у медсестры кардиологического отделения ЦРБ Мончегорска в Мурманской области, из-за этого в отделении введен карантин, у всех медработников в больнице внепланово взяли тесты на коронавирус. "Она не работала с 10 апреля, несколько дней назад обратилась за медпомощью с признаками простуды и была проверена на коронавирус. Тест дал положительный результат. Несмотря на то, что медсестра не работала с 10 апреля, в отделении введен карантин до 24 апреля (истечение 14 дней с последнего посещения)", - уточняется в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513.