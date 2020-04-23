"Известия": в России создают единую систему контроля за нарушениями ПДД

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. НП "ГЛОНАСС" разработало опытный прототип единой федеральной системы по автоматической фиксации нарушений ПДД, которая будет агрегировать информацию о нарушениях с дорожных камер из всех регионов России. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на вице-президента НП "ГЛОНАСС" по технологиям Евгения Белянко и материалы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

"Сегодня на региональном уровне в ряде случаев используются технические средства контроля, методика и принципы работы которых не соответствуют требованиям МВД. Также нет возможности мониторинга работоспособности региональных систем из федерального центра", - приводит издание слова Белянко. По его словам, прототип системы создан на базе сервисной телематической платформы "Автодата".

Как следует из материалов НТИ "Автонет", с которыми ознакомились "Известия", данные с камер фотовидеофиксации будут выгружаться в региональные системы для вынесения постановлений о нарушении ПДД. Кроме того, новая система позволит исключить установку камер в неположенных местах, неправомерные штрафы и несанкционированный доступ к личным данным автовладельцев.

По данным издания, новый проект предполагает использование как действующего оборудования, так и создание нового. На установку системы понадобится от двух до пяти месяцев и около 100 млн рублей, отмечает газета.

По словам источника "Известий", в нескольких регионах России уже запущен пилотный проект системы для тестирования принципов ее работы. Собеседник издания сообщил, что базовая версия проекта использует те же комплексы фиксации и принципы работы, которые применяются в системе ЦАФАП-Москва, работающей в столице и Подмосковье.