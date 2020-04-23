{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": в России создают единую систему контроля за нарушениями ПДД

По данным издания, это позволит исключить установку камер в неположенных местах и неправомерные штрафы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. НП "ГЛОНАСС" разработало опытный прототип единой федеральной системы по автоматической фиксации нарушений ПДД, которая будет агрегировать информацию о нарушениях с дорожных камер из всех регионов России. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на вице-президента НП "ГЛОНАСС" по технологиям Евгения Белянко и материалы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

"Сегодня на региональном уровне в ряде случаев используются технические средства контроля, методика и принципы работы которых не соответствуют требованиям МВД. Также нет возможности мониторинга работоспособности региональных систем из федерального центра", - приводит издание слова Белянко. По его словам, прототип системы создан на базе сервисной телематической платформы "Автодата".

Как следует из материалов НТИ "Автонет", с которыми ознакомились "Известия", данные с камер фотовидеофиксации будут выгружаться в региональные системы для вынесения постановлений о нарушении ПДД. Кроме того, новая система позволит исключить установку камер в неположенных местах, неправомерные штрафы и несанкционированный доступ к личным данным автовладельцев.

По данным издания, новый проект предполагает использование как действующего оборудования, так и создание нового. На установку системы понадобится от двух до пяти месяцев и около 100 млн рублей, отмечает газета.

По словам источника "Известий", в нескольких регионах России уже запущен пилотный проект системы для тестирования принципов ее работы. Собеседник издания сообщил, что базовая версия проекта использует те же комплексы фиксации и принципы работы, которые применяются в системе ЦАФАП-Москва, работающей в столице и Подмосковье.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Жителям штата Колорадо 27 апреля разрешат выходить из дома
Предписание носить медицинские маски и соблюдать безопасную дистанцию между людьми остается в силе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС