Жителям штата Колорадо 27 апреля разрешат выходить из дома

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Власти штата Колорадо 27 апреля смягчат ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте губернатора штата Джареда Полиса.

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"Колорадо вступает в фазу "Безопаснее дома", как мы предполагаем, 27 апреля. В этой фазе населению больше не приказывается находиться дома, а только убедительно рекомендуется", - пояснил губернатор.

Он оставил в силе на неопределенный срок предписание носить медицинские маски и соблюдать безопасную дистанцию между людьми. Жителям преклонного возраста надлежит по-прежнему находиться дома и покидать его только при крайней необходимости. Губернатор оставил за собой право в любой момент вернуться к первой фазе карантина, если число случаев заражения и летальных исходов возрастет. В штате Монтана домашний режим отменяется 26 апреля.

На территории США в настоящее время работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только на вынос. Спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты. Президент США Дональд Трамп 16 апреля объявил, что власти приступают к "открытию страны". Губернаторы штатов Флорида, Джорджия, Теннесси и ряда других уже распорядились в конце апреля - начале мая отменить ряд карантинных ограничений, главным образом касающихся частных предприятий.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 840,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 46 560 человек, поправились 77 175.