"Другой страх". Психолог рассказала, как говорить с ребенком о пандемии

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Родителям следует разговаривать с детьми о сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуации в стране и в мире. При этом объяснять, что происходит, нужно с учетом возрастных особенностей детей, а также не передавая им собственные страхи. О том, как это сделать, ТАСС рассказала психолог Елена Пояркова. "Дети, даже самые маленькие, видят происходящие перемены: нельзя гулять, закрыты площадки, родители постоянно дома. Также они чувствуют родительскую напряженность. Если родитель никак не комментирует, не объясняет происходящие перемены, то оставляет ребенка со страхом неизвестности. А это один из самых страшных страхов, заставляющий фантазию работать и пугать все сильнее", - поясняет психолог. По ее словам, очень важно разговаривать с младшими членами семьи о том, что происходит, однако следует учесть два важных условия - возраст детей и страхи самих родителей, которые не стоит им передавать.



"Осознать собственный страх важно, чтобы не заражать им окружающих. Понимая свой страх, человек может взглянуть на него со стороны, оценить эту опасность для других людей (детей), понять, что детям, возможно, тут нечего пугаться", - объясняет Пояркова.



Люди не могут оставаться равнодушными к чужому страху, поэтому, не осознавая своего беспокойства, родители могут приумножить боязнь ребенка, которая сольется с их собственной и сформирует беспокойный фон.



А вот от возраста должна зависеть форма подачи информации. Так, с дошкольниками обсуждение можно провести в форме игры или сказки, а школьники смогут воспринять и более серьезную беседу.



"Дошкольникам можно рассказать в сказочной манере о том, что есть злодей и опасности, как надо бороться, как можно победить это "чудище", и как мы все обязательно его победим. Детям школьного возраста уже можно рассказывать о том, что это за болезнь коронавирус. Но здесь уже важно не просто успокоить, а отвечать на вопросы ребенка", - отмечает специалист.



Пояркова рекомендует спрашивать ребенка, что ему интересно узнать, что думает он сам, что говорят его друзья. Это, по словам психолога, особенно важно с подростками.



"Пожалуй, самое важное, это быть рядом в трудный момент, а сейчас он трудный. Быть спокойным, готовым отвечать на любые вопросы, выслушивать, а не обесценивать", - подчеркивает она.



Такие слова, как "здесь нечего бояться" и "всем страшно", могут заставить ребенка думать, что его эмоции не важны. Следует давать понять, что, что бы ни произошло, родитель сильный и всегда защитит.



О пандемии



С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.